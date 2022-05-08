Зеленська виглядає втомленою, але не менш прекрасною.

Перша леді України Олена Зеленська вперше з початку війни показала свої свіжі фото, на яких вона в онлайн-режимі розмовляє з колегами.

На фотографіях можна помітити, що Зеленська дуже втомилася. На її зовнішності позначаються стрес, страх за дітей і чоловіка, президента Володимира Зеленського і стурбованість за життя мільйонів українців. Втім, перша леді, як завжди, має чудовий вигляд.

"Як добре чути голоси друзів. Як важливо поставити просте запитання "Як ти?" і відповісти на нього самому. Це важливо для кожного з нас кожен день війни. Поспілкувалася по відеозв'язку не просто з колегами, а з родинними душами – Діаною Наусєдєнє, першої леді Литви, і Бріжит Макрон, першої леді Франції. Їм довелося вислухати багато подяк за те, як швидко відгукнулися на війну в Україні, за те, як прийняли у себе наших жінок і дітей – вони вже пішли в місцеві сади і школи", - написала Зеленська.

Також вона зазначила, що дружба, яка сформувалася в таких військових умовах, буде найміцнішою.

"Спасибі, друзі. Чекаю, коли зможемо обійнятися при особистій зустрічі", - додала перша леді України.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська відповіла, чи змінився її чоловік за час війни.

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