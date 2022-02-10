Перша леді поділилася особистою історією.

Олена Зеленська давно викреслила фастфуд зі свого раціону. Перша леді намагається харчуватися правильно, і привчає до цього свою сім'ю. Однак так було не завжди.

У себе в Instagram Зеленська розповіла, що стало причиною її рішення відмовитися від шкідливої їжі.

Виявилося, причина досить банальна - після пологів дружина президента усвідомила, що сильно поправилася, і потрібно було терміново щось робити.

"Після народження дочки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою і ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову буду дивитися в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, що хотілося. Пройшов рік ... вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні", - написала Зеленська у себе в Instagram.

Після чого Олена вирішила звернутися до консультанта по схудненню і результат дійсно з'явився. Після переходу на правильне харчування Олена скинула 10 кг за три місяці, і вирішила ставитися до прописаного дієтологом раціону як до способу життя, а не як до дієти.

Саме тому перша леді вважає, що важливо з дитинства формувати харчові звички, щоб в майбутньому не було проблем зі здоров'ям або зайвою вагою.

"Мені пощастило з чоловіком - він мене підтримує. Тому я привчаю його до здорового харчування, а він мене - до фізкультури. Багато років він мене м'яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але нарешті здалася. І вже більше 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями", - поділилася перша леді.

Олена Зеленська зізналася - її раціон все одно не ідеальний. Іноді вона дозволяє собі щось шкідливе.

"Пам'ятаєте, в дитинстві: солодкий чай з бутербродом з маслом і ковбаскою? (Аж слинка потекла!) Не здорово. Обов'язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади...", - додала дружина президента.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська зворушила ніжним привітанням чоловікові і розповіла про найнесподіваніші якості президента.

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