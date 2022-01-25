Перша леді Олена Зеленська зворушила ніжним привітанням чоловікові і розповіла про найнесподіваніші якості президента.

Перша леді України Олена Зеленська креативно привітала свого чоловіка - шостого президента України Володимира Зеленського з днем народження.

Із нагоди 44-річчя гаранта дружина розмістила на офіційній сторінці в Instagram випадковий кадр та ніжне зізнання. Вона опублікувала чорно-біле фото чоловіка, зроблена на одному з урочистих прийомів. Схоже, з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, який вони відзначали 22 грудня в селі Гута на Івано-Франківщині.

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом", - написала перша леді.

"З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!", - додала вона.

Як відомо, свій 44-ий день народження Олена Зеленська святкуватиме 6 лютого. Ймовірно, від президента теж слід чекати творчого привітання для коханої. Минулого року Володимир Зеленський написав для дружини вірша.

Нагадаємо, минулого року перша леді, вітаючи чоловіка з днем народження, розмістила в соцмережах селфі з незвичного ракурсу. Тоді перша леді писала, що він – "майже все, що потрібно їй для щастя".

Прес-секретар президента Зеленського раніше повідомив, що цьогоріч Володимир Олександрович день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. А своїх друзів і колег глава держави попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.

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