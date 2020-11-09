Телеведуча розповіла про перенесену хворобу COVID-19 і зізналася, що боїться повторного зараження.

Відома телеведуча Ольга Фреймут нещодавно переборола коронавірус. Вона заразилася хворобою під час зйомок телешоу "Танці з зірками". Фреймут довелося провести два ефіри на самоізоляції і демонструвати танцювальні номери на записі. У десятому ефірі Ольга покинула програму.

У програмі "Валерий Вечерний" зірка розповіла, як вона перенесла хворобу і чи боїться заразитися знову.

На початку епідемії Оля дивилася з чоловіком хроніки з Китаю і міркувала про долю китайців. Тоді їй здавалося, що ця далека хвороба ніколи не торкнеться українців.

COVID-19 Ольга пережила важко. Ця хвороба дуже виснажує організм, занурює в апатію. У перші дні захворювання Ольга відчувала сильний головний біль і жахливу втому. Пізніше виник сильний біль в ребрах і висока температура.

За словами Ольги, коронавірусна історія вже ніколи не закінчиться, і нам потрібно до неї адаптуватися. Вона також сподівається на вакцину від британських вчених, а російському засобу вона не довіряє.

Фреймут зізналася, що дуже боїться перехворіти на коронавірус знову, адже вдруге хвороба протікає набагато важче. Після перенесеного коронавірусу Фреймут скрізь ходить в масці, не відвідує людні місця. Вона почала боятися людей і тримається від них якнайдалі.

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Автор: Катерина Пулатова