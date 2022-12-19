Дівчинку звуть Євдокія. Зараз їй 5 років.

Телеведуча Ольга Фреймут, яка вже давно не з'являється на ТБ, але активно веде свій блог, показала молодшу дочку Євдокію. 5-річну дівчинку зіркова мама зняла на тлі новорічної ялинки. Євдокія розповіла вірш про Святого Миколая. Як уточнила Фреймут, це відео було записано рівно рік тому.

Ось як вона підписала зворушливі архівні кадри з дитиною:

"Миколай нікого не залишить. Всіх захистить, подарує радість і перемогу Україні! Зі святом, рідні українці. Де б ви зараз не були, пам'ятайте, що ми благословенна нація. Привітання всім від Євдокії. Відео з Києва до війни".

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що після 24 лютого Ольга Фреймут з дітьми покинула Україну. Повідомляється, що вона поїхала до Великої Британії, де співпрацює з місцевим виданням, висвітлюючи війну в Україні.

Нагадаємо, Фреймут розповіла, як її змінила війна і коли вона планує повернутися додому.

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