Ведуча зізналася, що у її характері та сприйнятті життя відбулися глобальні зміни.

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка також прославилася тим, що навчала етикету, розповіла які зміни відбулися у її житті за час повномасштабної війни. Жінка каже, що захоплюється тою Олею, яка була до війни. Втім події останніх місяців нікого не залишили таким, як раніше.

"Я захоплююся тією Олею Фреймут, яка була до війни. Вона була сексі, дотепна, вишукана, з гарними манерами, зухвала, не всім до догоди, вона була з характером. Я навіть відчуваю якусь заздрість до тієї Олі Фреймут, тому що більше такої Олі Фреймут немає. Я зараз зовсім інша. Але я собою пишаюся, бо відчуваю якусь глобальність, яка відбулася в мені. Вся поверхневість зникла", - прокоментувала Фреймут у інтерв’ю виданню "КП".

Вона підкреслила, що зараз усі її думки спрямовані не на якесь особисте досягнення цілей, а на загальнонаціональне. Вже в грудні цього року Оля планує повернутися до Києва з Лондона.

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"Сподіваюся, це буде вже в грудні. Зроблю ремонт, хочу просто викинути все зайве. Хочу скликати усю свою велику сім’ю на велике Різдво. Хочу, щоб вся родина, і близька, і далека, була поруч, щоб ми сиділи за величезним столом, колядували і раділи кожному моменту, кожній секунді. Раділи тому, що ми раніше не цінували". - резюмувала знаменитість.

Нагадаємо, Ольга Фреймут познайомилася з хлопцем своєї доньки і поділилася враженнями.

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