За словами Фреймут немає нічого гіршого, ніж п'яна жінка.

Днями у мережі зав'язалася дискусія через заяву "Міс Україна Всесвіт 2021" Анни Неплях про те, що вона п'є горілку.

Та чи можуть леді дозволити собі цей міцний напій - розказала відома телеведуча та фахівчиня з етикету Ольгу Фреймут, пише "КП в Україні".

"Немає нічого гіршого, ніж п'яна жінка. А від горілки: волочаться ноги, псується дикція, очі розглядають ніс. Від цього навіть симпатична дама стає схожою на креветку. Все лице стає червоним і зім'ятим, ніби його випрали в машинці при високій температурі і забули викрутити. Я вже мовчу про неконтрольовані розмови, блювання та огидний подих", - наголосила Фреймут.

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Фреймут також розповіла про горілчаний етикет - буде корисним для тих, хто все ж вирішив спробувати міцний напій.

Взагалі міцний алкоголь, такий як віскі чи бренді, не закусуємо. Всі ці шоколадки і кружальця лимонів зі встромленими зубочистками - вигадка алкоголіків. Але горілка - виняток. Її закусувати потрібно. Ікрою, бажано, а не цибулиною.

Горілку п'ємо охолодженою з чарчин. До дна. Носа ліктем не натираємо. Хлібом та іншими харчами/предметами не занюхуємо. Одна моя колега під час поїздки в потязі випила келішок (це були її особисті запаси, я їй не наливала) потім вхопила мене за голову і занюхала випите. Між першим і другим випиванням паузи не робимо. П'ємо одну чарку за іншою.

Горілка вимагає тостів під час трапези. Тоді як інші напої п'ють мовчки (виголошують тост хіба у розпалі вечері та по її завершенні).

Горілку п'ють за сумних життєвих обставин. Для святкування краще обрати шампанське.

Говорити горілчаному брату "Ти мене не поважаєш, пий давай" - неграмотно і неввічливо. Не всім здоров'я дозволяє пити такий міцний алкоголь.

"Бабуся моєї старшої дочки - британка. Якось прилетіла до тодішнього ще Радянського Союзу і потрапила на офіційний прийом. Її здивування не описати, коли гостям за столом наливали не вино, а горілку. У результаті вона виливала все у вазон, який на щастя був поруч. Я сама п'ю горілку. Але лише у коктейлях. Улюблений - Космополітен", - зазначила Фреймут.

Зазначимо, переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021" стала 27-річна модель та інстаграм-блогерка Анна Неплях. У 2017 році представляла Україну на конкурсі "Міс Інтерконтиненталь". Неплях була учасницею шоу "Холостяк-10" з Максом Михайлюком.

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Автор: Вікторія Гордієнко