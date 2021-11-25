Фіналістка проекту назвала головного конкурента.

Українська фехтувальниця, фіналістка проекту "Танці з зірками" Ольга Харлан в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла про своїх головних конкурентів, а також про те, що їй допомагає рухатися вперед.

Відзначимо, в неділю, 28 листопада, за перемогу в проекті будуть битися одразу три пари - Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, Артур Логай і Анна Кареліна.

"І Костя Войтенко, і Артур Логай – сильні конкуренти. Тому боротьба складніша, але від цього і цікавіша. Конкуренція робить мене сильнішою, вони надають натхнення для боротьби з ними. Мені допомагає йти далі віра в себе. Я вірю, що ми можемо перемогти, хоча мені дуже подобаються танці хлопців", - сказала Харлан.

Читайте такожЗамок у подарунок: 5 знаменитих українок, які вийшли заміж за мільйонерівТакож спортсменка зізналася, що в боротьбі за перемогу їй допомагає спортивний гарт.

"Безумовно, спортивний гарт допомагає в боротьбі за кубок, в боротьбі з собою. Тому що насправді дуже велике навантаження. Я зі спорту навчена і заточена на те, що навіть якщо доходиш до якогось ліміту, потрібно все-таки знаходити в собі сили проходити цей ліміт і йти далі", - додала Харлан.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан і Діма Дікусар розповіли про розбіжності в парі.

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Автор: Діана Могилєвич