Ольга Харлан вважає себе дуже впертою.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками". Напередодні вирішальної неділі фіналісти шоу олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і її партнер Дмитро Дікусар відвідали студію "Твого дня". Зіркова пара відверто розповіла, з якими труднощами зіткнулися на шляху до суперфіналу, як швидко знайшли спільну мову і через що можуть сперечатися.

Оля відверто зізналася, що не очікувала, що дійде в шоу так далеко. На початку проекту спортсменка думала, що буде танцювати до 5-6 ефіру, адже у неї не було великої підтримки аудиторії, в порівнянні з представниками шоу-бізнесу, та й танцювати вона зовсім не вміла.

"Але я вірила, що завдяки своїй роботі і тандему з Дімою я зможу навчитися танцювати і пройти далі. Я не звикла здаватися", - поділилася Оля.

Читайте такожЗамок у подарунок: 5 знаменитих українок, які вийшли заміж за мільйонерівА ось Дмитро Дікусар з першого дня не сумнівався, що їх пара пройде в суперфінал і зможе перемогти.

"Коли мені сказали, що я буду танцювати з олімпійською чемпіонкою Олею Харлан, і я побачив наші прізвища поруч, то відчув, що для мене це велика честь. Я знаю Олю вже кілька місяців і все одно кожен раз ловлю себе на думці, що я танцюю зі спортсменкою номер один у світі. Я вірю в цю людину і в перемогу на 100%", – поділився Дмитро Дікусар.

Оля додала, що професійна хімія відбулася між партнерами на першій репетиції, проте зізналася, що іноді у них бувають розбіжності поглядів:

"Я вперта і це нормально. Зізнаюся, що у мене болять ноги в туфлях і на репетиції я акцентувала на тому, що в неділю ефір і я повинна звикнути. Діма ж наполягав, що я повинна їх зняти і репетирувати в кросівках, щоб відточувати рухи, а не відволікатися на біль. Зрештою, я прислухалася до Діми і перевзулася, але трохи суперечок все ж було", - згадала Оля.

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Автор: Діана Могилєвич