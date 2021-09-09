Чоловік чатував біля будинку актриси та напрочуд ввічливо запрошував її до себе у гості.

Відома українська актриса Ольга Сумська розповіла про переслідування, які дивом не закінчилися трагедією. Один з фанатів нав'язливо писав зірці та навіть її молодшій доньці у соціальних мережах. А одного разу він чатував біля під'їзду.

Про це акторка розповіла у студії програми "Стосується кожного".

Сумська прийшла на проект у ролі зіркового експерта, в ефірі обговорювали переслідувача дівчинки з Запорізької області, якій погрожує дорослий чоловік. Акторка розповіла, що соціальні мережі можуть бути дуже небезпечними, адже існує багато "неадекватів".

Колись і сама Сумська страждала від переслідування. "Неадекват" писав їй у соціальних мережах, запрошував у гості та зізнавався у симпатії. Чоловік був ввічливим, проте акторка запідозрила небезпеку, коли він почав писати не тільки їй. Наполегливий фанат почав "закидувати" повідомленнями її молодшу доньку.

А одного разу "неадекват" чатував біля будинку Ольги Сумської. Вона побачила біля під'їзду чоловіка, він підійшов до неї та представився. Акторка зрозуміла, що перед нею стоїть саме той наполегливий фанат.

Читайте такожМарічка Падалко заговорила про відхід з 1+1У той момент зірці було страшно. Адже уся ситуація доволі моторошна. Невідомий чоловік спочатку пише у соціальних мережах їй та її дитині, а потім дізнається адресу акторки.

На щастя, Сумська не постраждала від "неадеквата". Акторка не стала розповідати, чим закінчилася історія з переслідуванням, проте зазначила, як важливо берегти себе та своїх дітей від дивних та нав'язливих фанатів у соціальних мережах.

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Автор: Поліна Кузенко