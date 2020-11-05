Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в костюмі з анімалістичним принтом. Вона підібрала леопардову спідницю довжини максі, такого ж забарвлення жакет і коричневі чобітки на високих підборах. А доповнила образ червоним подовженим пальто.
Цікаво, що співачка позувала біля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Невже Оля вирішила повернутися в студентські роки?
Також Оля розповіла, що навчалася не в цьому університеті, а в двох інших. При цьому два своїх дипломи вона загубила.
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