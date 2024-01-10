Співачка відверто розповіла про проблеми з волоссям.

Співачка Оля Цибульська завжди вражає своєю відвертістю у мережі. Нещодавно вона зізналася в інстаграмі, що має проблеми з волоссям.

Жінка була вимушена вжити певні заходи, аби врятувати їх. Тому зараз почала носити перуку.

"Так, на зйомки вирішила одягати перуку. В шоу-бізнесі багато хто її носить, але мало хто про це говорить. Мені приховувати немає чого. Ви розумієте, що постійні укладки забирають купу волосся, а потім жодні маски чи масажі голови нормально не працюють. Тому я вирішила берегти своє здоров'я, свою копицю сіна. А ця копиця мені особисто подобається", - розповіла співачка.

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До речі, жінка часто змінює образи та любить експерементувати. Проте такі трансформації потім мають невтішні наслідки.

Нагадаємо, Оля Цибульська нещодавно розповіла про своє бажання піти на фронт у перші дні війни. Жінка була рішуче налаштована, проте психолог відмовила її та запевнила, що вона більше потрібна в тилу та своїй родині.

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