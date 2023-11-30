Він перестав з'являтися в її соцмережах.

Співачка Оля Цибульська підтримала Аню Трінчер після новини про її розлучення з блогером Олександром Волошиним. Артистка не стала роздавати поради, а лише сказала, що бачить в ній себе 10 років тому.

На своїй сторінці в Instagram Цибульська сказала, що кохання - це, перш за все, рішення бути разом.

"Єдине, що хочу сказати, я обіймаю тебе. У тобі сьогоднішній я бачу себе 10 років тому. У тебе дійсно є ти, що б не відбувалося навколо. Так, мала, ми в лайні по вуха, але ми звідси виберемося. І я з тобою. Вірю, що ти зустрінеш свою людину обов'язково. Цьомаю тебе", - сказала Оля.

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Таке висловлювання Цибульської насторожило її шанувальників. Вони почали переживати, що у їхнього кумира теж проблеми у стосунках з чоловіком, з яким Цибульська разом вже багато років і виховує сина.

До того ж чоловік Цибульської все рідше і рідше з'являється в її соцмережах.

Розлучення Трінчер і Волошина

Співачка Анна Трінчер офіційно оголосила про розлучення з чоловіком Олександром Волошиним, за якого вийшла заміж у 2022 році. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала діалог з ним, в якому вони розставили всі крапки над "і".

З ролика стало відомо, що проблеми у пари почалися ще півроку тому, коли у Волошина діагностували депресію. Він зрозумів, що більше не може робити свою дружину щасливою, тому ухвалив рішення про розлучення.

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