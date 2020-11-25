Телеведуча живе в центрі Києва.

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала свої розкішні апартаменти в центрі Києва.

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Зірка живе зі своїм чоловіком і трьома дітьми на Подолі, бо цей район нагадує їй Львів. Інтер'єр в її квартирі виконаний в світлих тонах, з використанням натуральних матеріалів – каменю і дерева.

"Для мене інтер'єр будинку - це паспорт людини. Дуже ретельно займалася дизайном квартири на Подолі: щоб він був "ever green" і схожим на мене, щоб роки йшли йому на користь і не треба було міняти меблі. Хіба реставрувати. Я люблю, коли стиль в будинку живе з господарем, дорослішає, старіє" – написала Ольга в Instagram.

Нещодавно Фреймут вирішила трохи змінити інтер'єр і повісила на стіну панно у вигляді карти світу. За її словами, дерев'яна карта з екологічних матеріалів перемогла консервативність смаку.

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Автор: УНІАН