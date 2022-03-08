Також вона сказала, що її не підтримують друзі з РФ.

Українська співачка Оля Полякова взяла участь в ефірі одного з російських телеканалів, де розповіла правду про війну в Україні, яку розв'язала РФ ще 24 лютого.

"У них є наказ, стріляти на поразку. Росіяни стріляють не тільки по військових об'єктах, вони прийшли вбивати", - сказала Полякова.

Також вона поділилася трагічною історією. Виявляється, що подругу її дочки розстріляли прямо в машині, коли вона їхала з мамою і молодшою сестрою.

Крім того, співачка зізналася, що її не підтримують друзі з РФ, а більшість російських зірок і зовсім мовчать. При цьому Полякова додала, що змінити ситуацію можуть тільки люди, які вийдуть на мітинги.

"Для цього повинні відбутися ті зміни, які пройшла вже наша країна. Тому що ми все це проходили в 2004 році і потім, коли у нас була ще одна революція, коли ми скидали зі своєї шиї наших правителів і рухалися в ту сторону, куди ми рухалися. Повинен відбутися перелом в російському суспільстві, щоб люди могли виходити великою кількістю. Якби на вулиці вийшли мільйон людей, то з ними б ніхто не впорався", - сказала Полякова.

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