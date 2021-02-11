Цього разу Полякова розкритикувала Камалію / фото instagram.com/polyakovamusic/
Українська співачка Оля Полякова неочікувано розкритикувала ще одну артистку - Камалію. Читайте такожКароль відповіла Поляковій на слова про "плакальницю" (фото)
Під час минулого випуску одного з розважальних шоу, коли зіркові судді обговорювали героя на сцені, один з членів журі Дзідзьо запропонував кандидатуру Камалії. Про це повідомляє ТСН.
Полякова рішуче йому заперечила: "Камалія? Та ну, вона здорова, цицьката, з ногами здоровими, товстими... Подивися на цю!".
Камалія на таку оцінку своєї зовнішності колегою поки що не відреагувала.
Скандал між Поляковою та Кароль: що відомо
- Українська співачка Оля Полякова в третьому випуску шоу "Маска" назвала іншу артистку Тіну Кароль "плакальницею на похороні".
- У мережі вибухнув скандал у зв'язку з таким висловлюванням Полякової. Їй довелося виправдовуватися за свої слова.
- При цьому не всі шанувальники оцінили те, що Оля вирішила вибачитися за свій вчинок. Багато хто продовжував її хейтити далі.
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