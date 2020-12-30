Певица взбудоражила фанатов новым образом.

Украинская певица Оля Полякова выступит 31 декабря на "Дизель Шоу" и поздравит украинцев с Новым годом.

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В Instagram появился ролик, на котором Оля поздравляет украинцев с праздниками. При этом фанаты не особо вслушивались в то, что говорит певица. Все их внимание было направлено на глубокое декольте певицы.

Полякова надела блестящее мини-платье, в которое не вместила всю грудь. Стоит отметить, что у Оли пышные формы.

"Топчик", "Королева трасы разве что", "Полякова уже в прошлом", - написали фанаты.

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Автор: Діана Могилєвич