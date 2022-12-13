У своєму останньому ефірі разом з Максом Єжовим знаменитість виконала запальну румбу.

Українська співачка Оля Полякова покинула ггрузинський проект "Танці з зірками". Там артистка брала участь, щоб привернути увагу світової громадськості до війни в Україні. Її партнером був хореограф Макс Єжов.

Про свій виліт Оля сама повідомила в Instagram-блог і показала відео останнього танцю. В ефірі вони виконали запальну румбу.

"Цей танець, на жаль, став для нас останнім і наша команда залишає грузинські "Танці з зірками". Неймовірно вдячні величезній аудиторії з України та Грузії, яка за нас вболівала і віддавала свої голоси. Всім учасникам теж хочеться побажати кращого", - висловилася Полякова.

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Вона додала, що для неї участь у грузинських "Танцях із зірками" стала необхідною в емоційному плані.

"Наша історія була яскравою і незабутньою! Для мене вона стала емоційним підйомом в той час, коли позитивні емоції дійсно необхідні для кожного з нас. Сподіваюся, що глядачам ми також подарували цей драйв", - резюмувала Полякова.

Нагадаємо, Полякова блиснула відвертим міні на грузинському нічному шоу.

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