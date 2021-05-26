У шкільні роки до Полякової виявляв сексуальний інтерес вчитель фізкультури.

Українська співачка Оля Полякова провела в Instagram прямий ефір з гендерним експертом Наталією Пашко. Під час бесіди дівчата обговорили харассмент.

Артистка розповіла, що в шкільні роки до неї виявляв сексуальний інтерес вчитель фізкультури, але тоді вона нікому про це не розповіла.

"Помацав учитель фізкультури, і думаєш: "Він помацав мене, або це мені здалося? Напевно здалося". А потім на наступному уроці він підсаджує тебе, і якось пальцем лізе тобі не туди. І ти знову думаєш: "Ні, здалося, ну не може ж такого бути, це ж дорослий. Я собі придумала", - зізналася співачка.

Також Оля додала, що попросила маму оформити звільнення від фізкультури. Після цього випадку дівчина рік не ходила на цей урок.

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Автор: Діана Могилєвич