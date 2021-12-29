Співачка поділилася подробицями свого інтимного життя.

Українська співачка Оля Полякова в програмі "Дорослі дівчатка" розповіла, що у неї є табу в сексі. Одне з них - це анальний секс.

При цьому вона обожнює займатися сексом під час критичних днів. Також Полякова порекомендувала жінкам купити спеціальну губку, яка вбирає кров. Тоді інтимна близькість в цей період буде більш комфортною.

Читайте також"Це не було насильство?": Маша Єфросиніна вперше розповіла про жахливий перший секс"Я люблю секс під час циклу. Ну навіщо "багато крові". Ось одразу лайфхак від Олі Полякової - продаються в аптеках спеціальні штучки для занять сексом під час місячних. Це така губка, яка вставляється туди і, будь ласка, ніякої крові. Звичайно, якщо цикл на піку, то я, мабуть, відмовлюся. Але якщо місячні закінчуються, тоді чому собі відмовляти?"- розповіла зірка.

Нагадаємо, у новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" Оля Полякова назвала себе "розпусною бабцею".

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