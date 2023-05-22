Чоловіка співачки звуть Вадим. Разом вони вже понад 15 років.

Співачка Оля Полякова вперше публічно заговорила про проблеми в родині. Зірка зізналася, що всі роки шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським були для неї досить щасливими, ось тільки повномасштабна війна внесла свої корективи.

Артистка одразу після 24 лютого 2022 року покинула Україну, щоб заховати своїх дітей від війни, тож викликом стали не лише стреси та страх за власне життя, а й відстань. Вони з Вадимом відвикли один від одного, а також відбулася переоцінка цінностей.

Однак Ольга розуміє, чому виникло це відчуття віддаленості, тому сподівається на те, що ситуацію вийде виправити.

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"Будемо лагодити. Я розумію, що це не тільки я. Багато жили в розлуці і багато відвикли один від одного. Треба звикати. Ніхто не залишився таким, як був раніше. Всі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя", - розповіла відома виконавиця в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1".

Нагадаємо, Оля Полякова чуттєво звернулася до захисника Маріуполя Діанова.

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