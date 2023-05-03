Співачка привітала морпіха з днем народження.

Українська співачка Оля Полякова публічно звернулася до захисника Маріуполя Михайла Діанова, який пережив російський полон. Зірка чуттєво привітала його з днем народження.

На своїй сторінці Полякова показала спільне фото з Діановим. Також вона написала, що щиро бажає йому щастя та здоров'я.

"Дорогий! З днем народження! Яке щастя, що ми зустрілися, наш герою! Не тільки на війні, але й в повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих, хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили , а ще скільки зробимо! Дякувати Богу, ти живий і вільний, будь здоровий і щасливий! Люблю", - привітала морпіха Полякова.

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Діанов відреагував на привітання від Полякової. У коментарях морпіх написав, що вдячний співачці за привітання. Окрім цього, він назвав Полякову красунею.

У коментарях користувачі мережі також приєдналися до привітань Діанова. Вони бажають йому щастя, фанати пишуть:

"З Днем Народження. Міцного здоров'я, мирного неба і здійснення бажань бажаю"

"Приєднуюсь до привітань! Михайло! Ви неймовірний! Пишаємося! Дай Боже Вам здоров'я!"

"Вітаємо героя! Довгих років життя і благополуччя! Ви для нас приклад незламності наших хлопців! Любимо!".

Що відомо про Михайла Діанова

Захисник Маріуполя був одним з тих героїв, які перебували на "Азовсталі". Він потрапив до полону росіян, повернути його додому вдалося у вересні 2022 року. У неволі Діанов втратив 40 кілограмів, він був у критичному стані.

Після повернення додому морпіх познайомився з Поляковою. Він відвідував її концерти, разом вони займаються благодійністю.

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