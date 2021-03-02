Сьогодні Маші Поляковій виповнилося 16 років.

Відома українська співачка Оля Полякова зворушливо привітала свою дочку з днем народження.

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Привітання вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька знімків дочки.

"Моя пташка! Тобі 16! Не можу повірити. Тільки вчора народилася на світ дівчинка, яка перевернула моє життя, навчила мене любити, хвилюватися, радіти, і бути щасливою по-справжньому", - написала зіркова мама.

Шанувальники приєдналися до привітань, в черговий раз відзначивши неймовірну схожість дочки і мами.

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Автор: Катерина Лиманська