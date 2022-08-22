У себе в блозі вона опублікувала відео, як близькі люди дарують їй квіти і бажають всього найкращого.

Зірка українського театру і кіно Ольга Сумська 22 серпня відзначає свій день народження. Сьогодні їй виповнилося 56 років. У своєму блозі Ольга показала, як її привітав чоловік і колеги.

"Спасибі Богу за цей день! Люблю вас, дорогі мої! Думаю про маму і тата ... Так хочеться обійняти і подякувати їм за життя... Роблю це подумки... Мої найдорожчі в світі!", - написала Ольга.

Так, видно, що її чоловік Віталій Борисюк подали величезний букет білих троянд. Сумська показала оберемок синьо-жовтих кульок, на яких написано: "З днем народження, кохана матуся". Очевидно, їх піднесла дочка.

Також букетом квітів Ольгу привітав тревел-телеведучий з Маріуполя Андрій Бєдняков, актриси Дарина Легейда-Сова та Інна Приходько.

У коментарях своїх побажання залишили Наталка Денисенко, Ганна Сагайдачна, Катерина Бужинська та інші.

Нагадаємо, Сумська висловилася про мовчання старшої дочки з Росії.

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