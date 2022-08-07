За словами актриси, її дочка в курсі того, що відбувається в Україні.

Українська актриса Ольга Сумська розповіла, що кожен день спілкується зі своєю старшою дочкою Антоніною Паперною, яка живе в Росії разом зі своїм чоловіком і дітьми.

За словами зірки, Антоніна в курсі того, що відбувається в Україні, але не може висловити свою думку через страшний терор.

"Ми спілкуємося, я їй розповідаю кожен день, вона дивиться Telegram-канали. І ті українці, Повір мені, які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Всі люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться там в режимі терору. Повір мені, страшного терору", - сказала Сумська в програмі "Слава+".

Вона додала, що не буде виправдовуватися за дочку, бо не має права робити цього перед убитими горем матерями, які втратили своїх дітей через війну.

"Я не маю на це права і я не буду цього робити. Але та тотальна залежність, яка сьогодні є там і вона не зрушиться поки. Тому що крок наліво, крок направо і все", - додала Сумська.

Також актриса розповіла, що через мовчання дочки, їй почали надходити погрози. Ось тільки подробиць вона не розкрила.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська згадала останню розмову з путіністкою Сніжаною Єгоровою.

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