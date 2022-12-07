Він заявив, що Примадонна утримувала своїх коханців і чоловіків, а не всю Росію.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов раніше співав оди Аллі Пугачовій, проте після її засудження війни в Україні він різко змінив риторику. Зараз він всіляко намагається "вколоти" її, та болючіше.

На цей раз він висловив свою думку з приводу слів Лайми Вайкуле, яка підтримала Примадонну на тлі цькування її сім'ї. Днями співачка сказала, що Пугачова утримувала всю Росію. Але Сосєдов з її думкою категорично не згоден.

"Нічого дурнішого неможливо собі придумати, вона, мабуть, зовсім вижила з розуму. Коли господь хоче покарати людину, він позбавляє її розуму. "Утримувала Радянський Союз" - вона взагалі в своєму розумі? Сама фраза дурна. "Я вносила вклад" якщо тільки. Та й який ти внесок зробила? Кого ти утримувала? Ти утримувала своїх коханців, чоловіків, ось кого могла утримувати, але ніяк не Радянський Союз", - наводить слова Сосєдова Telegram-канал "Зірковий пил".

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Він додав, що це, скоріше, держава утримувала Пугачову, а не вона її. І глядачі, які ходили на її концерти.

"Дурні, звичайно, що ходили, тому що ходити там нема на що було, це не той рівень майстерності і артистизму, на який треба ходити", - підсумував Сосєдов.

Нагадаємо, раніше Сергій Сосєдов жорстко розніс Аллу Пугачову і "розкрив секрет" її успіху.

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