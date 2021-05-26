Стан Анастасії Заворотнюк погіршився.

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком головного мозку, знову погано себе почуває.

Про це повідомляє kp.ru.

Відзначається, що Анастасія останнім часом відчувала себе набагато краще, але у неї стався рецидив. Її стан різко погіршився під час відвідування басейну.

"Настя зараз невпізнанна - вона дуже повна через гормональні препарати і зовсім без волосся. Настя була така рада, коли лікарі дозволили їй плавання. Все було добре, басейн і правда на якомусь етапі допоміг їй як хороша фізіотерапія. Вага не пішла, але відчувати себе вона стала краще. Але потім Насті стало погано в басейні. На обстеженні стало зрозуміло, що запаморочення сталося через рецидив раку. І зараз лікарі роблять все можливе, щоб хвороба знову увійшла в стадію ремісії", - сказала подруга актриси.

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Автор: Діана Могилєвич