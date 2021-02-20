Дочка Заворотнюк поскаржилася на журналістів, які хочуть випитати у неї будь-яку інформацію про стан матері.

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, вперше за довгий час виклала фото з мамою.

Архівний знімок вона опублікувала в Instagram.

"2017 рік. Момент абсолютного щастя відображений на цьому, дорогому мені, знімку. Я люблю тебе», - підписала вона фотографію.

"Останні два роки були найважчими в моєму житті. Будь-яка людина, яка коли-небудь стикалася з серйозною хворобою дуже близької людини, зрозуміє мене зараз. Мені неймовірно важко, але я не хочу, щоб мене шкодували», - написала Анна під фотографією.

Дочка Заворотнюк поскаржилася на журналістів, які хочуть випитати у неї будь-яку інформацію про стан матері, і сказала, що занадто любить свою маму, щоб розповідати ЗМІ про її стан.

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"Мені набридли журналісти, що дзвонять, набридли люди, які пишуть мені «у тебе ж все в порядку, ви вигадали хворобу, досить піаритися», набридли нескінченні запрошення на програми, шоу, набридли пропозиції заплатити мені купу грошей за інтерв'ю. Навіть після своєї відмови, я відчуваю весь цей бруд на собі", - написала вона.

Також Анна повідомила, що ходить до психолога, щоб впоратися з трагедією.

«Це мій біль. Мій біль кожен день, кожну хвилину зі мною, Він нікуди не йде. Величезна діра в грудях. Вона стає то менше, то заповнює все тіло. Я займаюся з психологом і намагаюся впоратися з цим ударом долі як можу», - зазначила вона.

Що відомо про онкологію Заворотнюк:

Нагадаємо, на початку осені 2019 року ЗМІ повідомили про важку хворобу у Анастасії Заворотнюк і госпіталізацію актриси. Після цього її чоловік Чернишов утримувався від виступів. Сама артистка "пропала" з соцмереж

У травні 2020 року в Росії вперше на всю країну офіційно оприлюднили діагноз Заворотнюк - гліобластома. Це сталося на нараді Путіна і співробітників Інституту молекулярної біології РФ

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Автор: УНІАН