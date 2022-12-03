Зараз Анатолій Євдокименко перебуває в Європі. Як він туди потрапив - невідомо.

Як відомо, онука Софії Ротару Анатолія Євдокименка 7 березня затримали прикордонники. Він із іншими чоловіками незаконно намагався залишити територію України на човні. Зараз Євдокименко перебуває у Європі, але точне місце свого перебування не розкриває.

Він дав інтерв'ю Deep House Amsterdam, де розповів, що вимушено залишив країну. Анатолій також зазначив, що через "нові умови життя" вважає себе "кочівником". Ось що сказав онук Ротару:

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Вже більше шести місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя".

Також він прокоментував повномасштабну війну, розв'язану Росією на території України. Ось що Анатолій Євдокименко сказав з цього приводу:

"Цей рік, безперечно, був найскладнішим роком у моєму житті, але також і найбільш трансформаційним, маю сказати. Більш того, це був воістину руйнівний і трагічний рік для всього народу України. Мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни".

Відомо, що в Європі Анатолій планує продовжувати займатися музичною кар'єрою. Виступати буде під псевдонімом SHMN. На початок 2023 року у чоловіка заплановано реліз.

Нагадаємо, онук Ротару опублікував фото з Франції після невдалої спроби втекти до Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини: