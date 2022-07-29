Анатолій Євдокименко засвітився в Парижі.

Онук відомої співачки Софії Михайлівни Ротару Анатолій Євдокименко нещодавно зробив не дуже успішну спробу виїхати до Молдови. Так, 7 березня в Могилеві-Подільському затримали групу з дев'яти людей, які намагалися незаконно покинути державу на човні. Повідомлялося, що серед них був і Анатолій. Зараз, схоже, він все ж виїхав з України.

Так, в Instagram-блозі він опублікував кілька знімків, на яких видно Ейфелева вежа і вулиці Парижа.

Фото він ніяк не коментував. Також невідомо, як йому вдалося виїхати з України.

До слова, разом з Анатолієм в березні країну незаконно намагався покинути і син великої співачки.

Тим часом внучка Софії Ротару у "відкритому" топі зганьбилася під час прогулянки. Дівчина ледь не продемонструвала оголені груди.

Нагадаємо, росіяни вкрали українську пісню Софії Ротару "Одна калина". Користувачі мережі обурилися тому, що в країні-агресорі не можуть придумати нічого свого і тільки крадуть чужу творчість.

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