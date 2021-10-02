У самої співачки в соцмережах немає жодної згадки про її приїзд в Україну.

Опальна співачка Ані Лорак знову засвітилася в Києві. Артистка нібито виступала на дні народження.

Про це свідчить низка відео, оприлюднених у соціальних мережах.

Відео з виступом Ані Лорак на вечірці в Києві з'явилося на її фан-сторінці.

Крім того, київська тусовщиця та давня подруга співачки Діана Шварц у своєму Instagram опублікувала кілька сторіс з вечірки, а також із закулісся з Ані Лорак. Дівчата міркували на тему дружби.

В ході виступу артистка виконала свої найпопулярніші пісні.

Крім того, на вечірці виступив учасник французького "Голосу" у 2014 році Акрам Седкауї.

Святкування дня народження проходило в одному зі столичних ресторанів.

Варто відзначити, що у самої Ані Лорак в соцмережах немає жодного відео або фото, яке підтвердило б її приїзд до столиці України.

Як раніше повідомляв УНІАН, опальна українська співачка Ані Лорак після першого за 7 років виступу в Україні випустила україномовну пісню і кліп на неї.

Нова композиція РФ артистки - "Бачила". Це ліричний трек про кохання. "Слова з глибини мого серця" - так описала свою нову пісню "Бачила" сама Кароліна.

Автор: Анастасія Горбачова