Після хвилі критики Лорак скромно виклала нове фото у Stories.

Співачка українського походження Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, опублікувала нове фото з фотосесії, яку раніше вже встигли розкритикувати в мережі прихильники творчості зірки.

От тільки цього разу Лорак вирішила публікувати світлину не на сторінці, а в Stories Instagram, що унеможливлює відкрите коментування фото.

Співачка грайливо вигнулась убік, спершись рукою об талію. На новій світлині Лорак постала у тому ж білому атласному костюмі з коротким блискучим топом і шортами з високою посадкою, які фанати поп-виконавиці обізвали "панталонами".

Образ зірки автори зйомок доповнили світлим мейкапом і тонкими круглими сережками.

Раніше Лорак вже викладала фото у цьому образі, який, проте, користувачам мережі не сподобався. Фанати коментували, не стримуючи емоцій: "…труси-підгузки, труси, як у пупса" / "дитяча білизна і дорослий піджачок".

Саме у цьому костюмі Лорак виступала уперше за 7 років в Україні – в нічному клубі Одеси "Ітака". Проте, на відміну від попередніх концертів, цього разу співачку не закидали яйцями.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова