Ведуча розкритикувала колаборантку, яка допомагала окупантам.

Українська телеведуча Катя Осадча розповіла, що найстрашніше в житті - це підступна зрада своєї Батьківщини.

Так, ведуча оприлюднила на своїй Instagram-сторінці відео з Галиною Данильченко, яка жила в Україні і працювала в дитячому садку, а потім раптом стала колаборанткою.

За словами Осадчої, цей вчинок - підступна зрада країни, в якій вона народилася, виросла і працювала.

"Що було в думках цієї зрадниці - невідомо, але коли прийшли окупанти, вона без зайвих роздумів стала колаборанткою. Не шановна Галино, ми обов'язково зустрінемося, але ви будете в цей момент за ґратами відбувати довічне ув'язнення. Але вирок для такого дуже просте покарання... Нехай смерть вас швидше зустріне", - написала Осадча.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов виступили у Каннах, де розповіли правду про звірства РФ і зібрали гроші для України.

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