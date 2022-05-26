Зірки стали ведучими благодійного вечора.

Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча виступили на благодійному вечорі, організованому в рамках Каннського кінофестивалю. Мета вечора - зібрати кошти для допомоги українським військовим і біженцям. Також Юрій і Катя розповіли світовій спільноті правду про звірства російських окупантів і обстріли мирних міст. Фотографії з вечора опублікувала Осадча в своєму Instagram-блозі.

"Мета благодійного вечора - збір коштів на підтримку України та українського кіно! А також, ще раз розповісти європейським кіно-елітам про всі безчинства, скоєні рашистами в Україні! Важлива робота зроблена, час повертатися додому", - підкреслив Юрій Горбунов.

Повідомляється, що завдяки вечору, що отримав назву "Stand With Ukraine", вдалося зібрати 50 тисяч євро (близько 1,5 мільйона гривень) для допомоги українським кінематографістам, які зараз захищають Батьківщину на фронті.

Катерина Осадча зазначила, що з усіх можливих ресурсів важливо говорити про злочинні вчинки РФ.

"Франція серед тих країн, де про війну в Україні потрібно кричати особливо голосно, адже колишня любов французів до російської культури зараз проявляється в наданні слова російській пропаганді. Попри всі відмови росіянам у присутності на нинішньому фестивалі, для Серебреннікова зробили виняток, а він на прес-конференції заявив, що російські солдати також потребують співчуття і підтримки, світ повинен пошкодувати вбивць, гвалтівників і мародерів.

Зараз важливо кожне інтерв'ю міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури і просто в побуті. На жаль, не всі думають так, як ми, ми не повинні допустити просування в Європі думки про "не все так однозначно", яку наші вороги намагаються посіяти", - резюмувала Осадча.

Нагадаємо, Сергій Притула розповів, куди вивіз сім'ю після повномасштабного вторгнення РФ.

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