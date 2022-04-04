Осадча висловила ненависть до всіх росіян.

Українська телеведуча Катя Осадча висловила ненависть до всіх росіян і заявила, що кожен з них відповідальний за те, що зараз відбувається в Україні.

"Історії людей, що вирвалися з Маріуполя – це біль, жах, розповіді паралізують і не дають дихати. Відчай від неможливості зупинити цей жах! Зараз багато пишуть про утиск росіян і що не всі такі, є ті, хто проти, але де ви? Ні, всі! Всі громадяни Росії мають колективну відповідальність за діяльність їх президента, всі, хто мовчав всі ці роки, хто не діяв і ті, хто не ходив на вибори і ходив на них", - написала Осадча.

Вона додала, що ненавидить всіх росіян і побажала їм горіти в пеклі.

"Горіть в пеклі, я вас ненавиджу. Ви потураєте своїм мовчанням дияволу. Діти сидять у підвалах із загиблими, на вулицях тисячі тіл. Пекло для росіян - занадто ніжне покарання", - додала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Осадча запросила вагітну Тодоренко народжувати в бомбосховищі.

Вас також можуть зацікавити новини: