Телеведуча зізналася, що хотіла і хоче запитати у них про те, як можна жити і мовчати про війну в рідній країні.

Українська телеведуча Катерина Осадча, яка після 24 лютого стала волонтером і очолила проект з пошуку зниклих, зараз розповіла, що з журналістики остаточно не йде. Можливо, в повоєнний час вона буде займатися цією справою так само активно, як і до повномасштабного вторгнення.

В інтерв'ю ЖВЛ Осадча зізналася, що їй писала Регіна Тодоренко. Мовчунка відреагувала на емоційне відео Каті зі звинуваченнями на адресу зірок, які не висловилися про війну.

"Вона мені писала. Писала дуже абстрактно, нічого конкретного, попри те, що мої закиди були абсолютно конкретними. У якийсь момент після чергового листування я зрозуміла, що я просто витрачаю свою енергію даремно. Ті, хто промовчав до сьогоднішнього дня, всі народні, заслужені артисти і артистки... Про них просто потрібно забути і все", - поділилася ведуча проекту "Світське життя".

Також Осадча додала, що її не покидає бажання поспілкуватися зі Світланою Лободою, яка раптово "перевзулася" після 24 лютого, і з Лорак, яка обрала Росію.

"Було бажання взяти інтерв'ю у всіх тих, хто активно будує свою кар'єру в Росії. У всіх. У Світлани Лободи, у Ані Лорак, у всіх, хто ходить між краплями дощу. Я б дізналася чому мовчала, як все відбувалося, як можна жити і мовчати півроку про війну", - розмірковує Катерина Осадча.

Повне інтерв'ю Катерини Осадчої

Нагадаємо, раніше Осадча розповіла, що вони з Юрієм Горбуновим вирішили з приводу усиновлення дітей.

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