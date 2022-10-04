Телеведуча зізналася, що це дуже складний процес як з бюрократичної точки зору, так і з моральної.

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чи будуть вони з чоловіком Юрієм Горбуновим все таки оформляти опіку над дитиною, яка втратила батьків через війну. В інтерв'ю ЖВЛ Катя зізналася, що це дуже складний і довгий процес.

"Потрібно собі в цьому чесно зізнатися. Усиновлення - це не так просто, як про це можна говорити. Так, Ми з Юрою про це говорили, але ми потім також говорили про те, що це тривалий, довгий і дуже складний шлях як в паперах, так і в собі. Тому що потрібно в собі багато чого зрозуміти", - поділилася Осадча.

Вона пояснила, що зараз конкретних дій вони робити не будуть, а будуть тільки ознайомлюватися з процедурою. Також хочуть пройти курси для батьків, які бажають усиновити дитину.

Нагадаємо, навесні цього року Юрій Горбунов розповів про можливе усиновлення дитини, яка втратила батьків. Шоумен не виключає цього в майбутньому, проте відкладає дане питання до післявоєнного часу.

Повне інтерв'ю Катерини Осадчої

Також УНІАН писав, що Осадча прокляла російських артистів, що підтримують окупацію міст України. Телеведуча побажала їм втратити голос, щоб вони не змогли виступити на концерті на підтримку Путіна і війни в Україні.

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