Телеведуча побажала їм втратити голос, щоб вони не змогли виступити на концерті на підтримку Путіна і війни в Україні.

Українська телеведуча Катя Осадча невтішно висловилася на адресу російських артистів, що підтримують окупацію міст України - Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона.

На своїй сторінці в Instagram вона показала банер, який окупанти розмістили біля Кремля перед "святковим" концертом на честь окупації вищезгаданих міст.

"Чим можна сюди влупити? Терміново! Ну і концерт теж буде на честь крадіжки. Моє побажання артистам: щоб відсохли ноги виходити на сцену, ну і голос зник назавжди", - підписала фото Осадча. Відео дня

Також телеведуча побажала Володимиру Путіну і всім росіянам горіти в пеклі за те, що вони зробили з Україною.

"Українці в Запоріжжі і ще багатьох містах і селах України, які навіть не окуповані, виходячи з папірця маразматика, вже живуть в Росії. А чого тільки Запоріжжя? Чого не Київ одразу приєднати до боліт, чи це наступним документом? Горіть, тварі, в пеклі. Всі", - додала Осадча.

Нагадаємо, раніше Осадча розповіла про жах кожної української мами.

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