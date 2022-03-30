Регіна Тодоренко чекає на поповнення в родині.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко, яка ось-ось вдруге стане мамою, досі мовчить про війну в Україні. В той час як її рідні страждають від бомбардування Одеси, Регіна переживає через санкції в Росії.

Така поведінка зірки розчарувала українську ведучу Катю Осадчу. Вона в черговий раз спробувала достукатися до Тодоренко, але, здається, це марно.

Так, Осадча запросила вагітну Регіну народжувати в бомбосховищі, оскільки зараз це роблять багато українок через війну в країні, розв'язаної Росією.

"Не хотіла зачіпати знову цю тему, але ні, напишу. Може колись лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше. Запрошуємо народжувати в бомбосховище. Приїзд організуємо", - іронічно написала Катя.

Нагадаємо, хто з артистів мовчки підтримує режим "фюрера" Путіна.

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