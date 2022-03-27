Деякі українські знаменитості на весь голос кричать про війну в Україні, а хтось вважає за краще відмовчуватися.

24 лютого Росія розв'язала на території України повномасштабну війну, яка триває вже понад місяць. Окупанти підло бомблять не тільки військові частини і завдають удари по інфраструктурі країни, а й обстрілюють житлові будинки, вбиваючи мирних жителів.

Українські військові захищають нашу країну на передовій, волонтери допомагають біженцям, а артисти воюють на інформаційному фронті. І якщо хтось із зірок на весь голос кричить про війну в Україні, закликаючи зупинити її, хтось вважає за краще просто відмовчуватися.

"Культура поза політикою", вважають вони? А може просто забули, де народилися і де починали свою кар'єру...

Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії з 2014 року, досі мовчить про війну в рідній Україні. Чи то їй байдужа доля її країни, чи то вона вже не відносить себе до українського народу, чи то ще щось. Варіантів багато, підсумок один: мовчазна підтримка путінського режиму.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - любителька поговорити про жіноче щастя, кохання, сексуальність. А як же щастя українських матерів, чиїх дітей вбиває російська армія? На це питання Анна не відповіла, та й навряд чи відповість. Хоча, можливо блокування її Instagram в Україні, що спричинило фінансові збитки, змусить її згадати, на чиїй землі вона народилася.

Регіна Тодоренко

Напередодні вторгнення Россії в Україну Регіна Тодоренко натякнула на дружбу двох країн. Але хіба друзі приходять зі зброєю? І це питання залишиться без відповіді, бо Регіні, судячи з усього, не до війни в Україні. Вона переживає через санкції введені проти РФ, а те, що її батьки ховаються від бомбардувань в Одесі - це нічого страшного, переживуть.

Таїсія Повалій

Ще одна співачка Таїсія Повалій мовчки підтримує режим "фюрера" Путіна. Втім, це вже й не дивно. З 2014 року вона гастролює в Росії, попри війну в рідній Україні. До слова, у вересні 2015 року до Верховної Ради України було внесено законопроект про позбавлення звання "Народний артист України" Таїсії Повалій.

Наташа Корольова

Ну, від Наташі Корольової ми такого не очікували. Співачка хоч і зрідка, але публікувала фотографії, зроблені в Україні і навіть намагалася натякнути на те, що сумує за рідним Києвом. Мабуть, російська пропаганда так одурманила їй голову, що і вона тепер мовчить про війну в Україні. Або не хоче позбавляти заробітку в Росії свого чоловіка, стриптизера Тарзана? Один з останніх її постів в Instagram був приурочений привітанню чоловіків з 23 лютого, більше ні слова.

Йолка

Дивно, що співачка Йолка, яка до того ж була суддею українського шоу "Х-фактор", і зовсім видалила всі свої публікації в соціальних мережах. Зрозуміло, вона також мовчить про війну.

MARUV

І наостанок... MARUV... Те, що артистка активно гастролює в Росії і робить колаборації з їх артистами - це всім відомо. Але ж в Україні вона також активно виступала і навіть могла представляти нашу країну на "Євробачення". Причина її мовчання невідома. Будемо сподіватися, що найближчим часом вона таки дасть коментар з цього приводу.

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