У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження кінопремією "Оскар".

У Лос-Анджелесі в ніч на 13 березня відбулася 95-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії "Оскар". Попри те, що незадовго до цієї події міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав організаторів церемонії дозволити виступити на цьому заході Володимиру Зеленському, виступу все ж не було.

Серед усіх відомих кінематографістів, які були присутні на церемонії, Україну підтримали лише поляки. Так, актор Матеуш Косцюкевич і оператор-постановник Міхал Димек, з'явилися з синьо-жовтими стрічками. Косцюкевич, позуючи перед папараці, постійно вказував на синьо-жовту стрічку. На "Оскарі" Косцюкевич і Димек представили художній фільм "Іа".

Більше ніхто із зірок світового рівня не згадав про криваву війну, яку в Україні веде Росія, щодня вбиваючи мирних громадян.

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Оскар-2023: що відомо

Кращим фільмом стала фантастична комедія "Все скрізь і відразу". Кращими режисерами стали Ден Кван і Деніел Шайнерт за фільм "Все скрізь і відразу".

Брендан Фрейзер визнаний кращим актором, Мішель Йео - кращою актрисою. Ке Хюї Куан став кращим актором другого плану, Джеймі Лі Кертіс отримала статуетку за кращу жіночу роль другого плану. З повним списком переможців можна ознайомитися в матеріалі.

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