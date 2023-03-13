Українська документалка залишилася без "Оскара".

У Лос-Анджелесі на сцені театру "Долбі" відбулася 95-а церемонія нагородження премії "Оскар". Вже відомо, хто отримав заповітні статуетки.

Найкращий фільм

Нагороду за найкращий фільм отримала робота продюсерів і сценаристів Дена Квана і Деніела Шайнерта - американська фантастична комедія "Все завжди і водночас". Воно обійшла "Аватар: шлях води", "Банші Інішеріна", "Елвіса" та інші фільми.

Найкращий режисер

"Оскар" за найкращу режисерську роботу отримали Ден Кван і Деніел Шайнерт. Статуетку їм приніс фільм "Все завжди і водночас". Їм вдалося обійти навіть Стівена Спілберга.

Найкраща чоловіча роль

Статуетку за найккращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер, який зіграв головного героя у фільмі "Кит". Заради ролі йому довелося носити важкий костюм. Критики і глядачі добре сприйняли повернення актора в кіно.

Найкраща жіноча роль

Фільм "Все завжди і водночас" отримав ще одну статуетку. У цій категорії перемогу здобула Мішель Йео. Вона обійшла Кейт Бланшет, Ану де Армас, Мішель Вільямс та інших.

Найкраща чоловіча роль другого плану

"Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Ке Хюї Куан. Фільм "Все завжди і водночас" став по-справжньому оскароносним.

Отримавши нагороду, актор плакав і не міг стримати емоції. Ке Хюі Куан сказав прямо зі сцени: "Мамо, я отримав "Оскар"".

Найкраща жіноча роль другого плану

Актриса Джеймі Лі Кертіс обійшла Анджелу Бассет, Керрі Кондон та інших артисток. Перемогу їй приніс фільм "Все завжди і водночас".

Найкращий оригінальний сценарій

І ще один "Оскар" отримав фільм "Все завжди і водночас". Сценарій кінокартини обійшов "Банши Інішеріна", "Фабельманів" та "Трикутник печалі".

Найкращий адаптований сценарій

"Оскар" у цій номінації отримала Сара Поллі, яка створила сценарій до фільму "Жіночі плітки".

Список переможців у інших номінаціях:

Найкращі візуальні ефекти - "Аватар: шлях води"

Найкраще музичне доповнення - "Аватар: шлях води"

Найкращий ігровий короткометражний фільм - "Прощання по-ірландськи"

Найкращий дизайн костюмів - "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найращий оригінальний саундтрек - "На Західному фронті без змін"

Найкращий саундтрек - трек Naatu Naatu з індійського блокбастера RRR режисера С.С. Раджамулі

Найкращий грим і зачіски - "Кит"

Найкращий фільм іноземною мовою - "На Західному фронті без змін"

Найкращий монтаж - "Все завжди і водночас"

Найкращий документальний фільм - "Навальний"

Найкращий документальний короткометражний фільм - "Заклинателі слонів"

Найкраща операторська робота - "На Західному фронті без змін"

Найкращий мультфільм - "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Найкращий короткометражний мультфільм - "Хлопчик, кріт, лис і кінь"

Нагадаємо, документальний фільм про Навального отримав "Оскар".

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