Нагороду за кращий фільм отримала робота продюсерів і сценаристів Дена Квана і Деніела Шайнерта / REUTERS

У Лос-Анджелесі на сцені театру "Долбі" відбулася 95-а церемонія нагородження премії "Оскар". Вже відомо, хто отримав заповітні статуетки.

Найкращий фільм

Нагороду за найкращий фільм отримала робота продюсерів і сценаристів Дена Квана і Деніела Шайнерта - американська фантастична комедія "Все завжди і водночас". Воно обійшла "Аватар: шлях води", "Банші Інішеріна", "Елвіса" та інші фільми.

Найкращий режисер

"Оскар" за найкращу режисерську роботу отримали Ден Кван і Деніел Шайнерт. Статуетку їм приніс фільм "Все завжди і водночас". Їм вдалося обійти навіть Стівена Спілберга.

Найкраща чоловіча роль

Статуетку за найккращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер, який зіграв головного героя у фільмі "Кит". Заради ролі йому довелося носити важкий костюм. Критики і глядачі добре сприйняли повернення актора в кіно. 

Найкраща жіноча роль

Фільм "Все завжди і водночас" отримав ще одну статуетку. У цій категорії перемогу здобула Мішель Йео. Вона обійшла Кейт Бланшет, Ану де Армас, Мішель Вільямс та інших.

Мішель Йео отримала нагороду / instagram.com/michelleyeoh_official

Найкраща чоловіча роль другого плану

"Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Ке Хюї Куан. Фільм "Все завжди і водночас" став по-справжньому оскароносним.

Отримавши нагороду, актор плакав і не міг стримати емоції. Ке Хюі Куан сказав прямо зі сцени: "Мамо, я отримав "Оскар"". 

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Найкраща жіноча роль другого плану

Актриса Джеймі Лі Кертіс обійшла Анджелу Бассет, Керрі Кондон та інших артисток. Перемогу їй приніс фільм "Все завжди і водночас".

Найкращий оригінальний сценарій

І ще один "Оскар" отримав фільм "Все завжди і водночас". Сценарій кінокартини обійшов "Банши Інішеріна", "Фабельманів" та "Трикутник печалі".

Найкращий адаптований сценарій

"Оскар" у цій номінації отримала Сара Поллі, яка створила сценарій до фільму "Жіночі плітки".

Список переможців у інших номінаціях:

Найкращі візуальні ефекти - "Аватар: шлях води"

Найкраще музичне доповнення - "Аватар: шлях води"

Найкращий ігровий короткометражний фільм - "Прощання по-ірландськи"

Найкращий дизайн костюмів - "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найращий оригінальний саундтрек - "На Західному фронті без змін"

Найкращий саундтрек - трек Naatu Naatu з індійського блокбастера RRR режисера С.С. Раджамулі

Найкращий грим і зачіски - "Кит"

Найкращий фільм іноземною мовою - "На Західному фронті без змін"

Найкращий монтаж - "Все завжди і водночас"

Найкращий документальний фільм - "Навальний"

Найкращий документальний короткометражний фільм - "Заклинателі слонів"

Найкраща операторська робота - "На Західному фронті без змін"

Найкращий мультфільм - "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Найкращий короткометражний мультфільм - "Хлопчик, кріт, лис і кінь"

Нагадаємо, документальний фільм про Навального отримав "Оскар".

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