Актори з'явилися разом на Венеціанському кінофестивалі.

Американські актори Джессіка Честейн і Оскар Айзек разом прийшли на Венеціанський кінофестиваль.

Честейн блищала в максі сукні червоного кольору з глибоким декольте і безліччю страз. А сам Айзек з'явився на червоній доріжці в чорному костюмі і білій сорочці.

Але увагу шанувальників більше привернули обійми акторів, в результаті яких Оскар ніжно поцілував свою колегу в руку. Звичайно, в мережі почали активно обговорювати такий його вчинок. Фолловери відзначають, що така поведінка Оскара недоречна, адже і у нього, і у Честейн є подружжя і діти.

Нагадаємо, Оскар Айзек - це американський актор і музикант гватемальського походження. Лауреат премії Золотий глобус ("Покажіть мені героя").

А ось найпопулярнішими роботами Джесіки Честейн вважаються "Мадагаскар 3", кримінальний фільм "Найп'яніший округ у світі" і драма "Колір часу", "Мета номер один", де вона зіграла головну роль - співробітницю ЦРУ Майю. За цю роль актриса отримала "Золотий глобус" і була вдруге номінована на "Оскар".

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Автор: Діана Могилєвич