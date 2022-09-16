Експерт запевняє, що чоловікам важко перебувати поруч з такою сильною жінкою.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв зробив розклад на картах таро І відповів, чому у Тіни Кароль немає стосунків. Карти кажуть, що всьому виною внутрішня сила співачки, яку не всі чоловіки можуть витерпіти.

"З нею дуже складно чоловікам взагалі. Тому що вона всім чоловікам закриває рота. Лев тут символізує чоловіка, а сама карта означає дуже сильну жіночу енергію. За енергією вона дуже важка...", - поділився Гордєєв у програмі "Слава+Таня".

На питання Слави Дьоміна чи зможуть фанати побачити Кароль заміжню, Гордєєву випала карта кар'єри.

"Вона хоче себе поки що реалізовувати в кар'єрі. Вона не готова ... Вона хоче, щоб з нею був такий чоловік, поруч з яким вона буде відчувати себе в безпеці. Вона хоче просто покластися на чоловіка, на сильного чоловіка...", - пояснив екстрасенс.

Також Гордєєв додав, що Тіна Кароль йому не подобається. Проте співачка дуже нагадує йому матір.

Нагадаємо, раніше Гордєєв відповів, коли Настя Каменських народить. Він переконаний, що цього не станеться в найближчому майбутньому.

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