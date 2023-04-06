Актора можуть позбавити волі.

4 квітня український актор Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо і на своєму автомобілі врізався в припарковану на зупинці машину, за кермом якої перебував 38-річний чоловік.

В результаті аварії чоловіка доставили в лікарню, а Ступку затримали. Пізніше його відпустили додому, проте кримінальну справу на нього все ж завели.

Сьогодні стало відомо, що йому вже повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Відео дня

Ступці загрожує до трьох років позбавлення волі. Також його можуть позбавити водійських прав на термін від трьох до п'яти років.

Крім того, як повідомляє прес-служба поліції Києва, після оголошення про підозру Ступку знову затримали, його відправлять в ізолятор тимчасового утримання.

Остап Ступка потрапив у ДТП: подробиці

Актор п'яним сів за кермо і врізався в машину. Сам він відбувся легким переляком, а ось водій іншої машини серйозно постраждав. Зараз чоловік перебуває в лікарні з травмами середньої тяжкості.

Після цієї новини журналістам вдалося зв'язатися зі Ступкою, проте він відмовився коментувати подію.

Пізніше з'явилися фотографії з місця аварії. На кадрах видно, що капот машини, в яку влетів Ступка, розбитий вщент.

Вас також можуть зацікавити новини: