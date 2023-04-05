Він відмовився коментувати подію.

Український актор Остап Ступка відповів на дзвінок журналістів ТСН після новини про те, що 4 квітня він у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП.

Журналісти спробували з'ясувати у нього подробиці події. Однак той не став підтверджувати інформацію або спростовувати її. Ступка лаконічно сказав, що нічого не коментуватиме.

"Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати", - сказав Ступка в коментарі ТСН.

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Остап Ступка влаштував ДТП

Раніше повідомлялося, що 4 квітня пізно ввечері Ступка на своєму авто протаранив припарковану на зупинці машину, в якій перебував чоловік. В результаті аварії потерпілого доставили в лікарню з численними травмами, а самого актора затримали співробітники правоохоронних органів. Також відомо, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз же, ймовірно, Ступка перебуває вдома, оскільки журналістам вдалося йому додзвонитися. Однак на актора завели кримінальну справу. Йому загрожує реальний термін.

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