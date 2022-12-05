Народний артист України розповів, що спілкується з сином у телефонному режимі останні два роки.

Народний артист України, актор театру і кіно Остап Ступка розкрив подробиці про розлучення свого сина Дмитра з Поліною Логуновою. Чоловік зізнався, що намагався підтримати спадкоємця, наскільки це було можливо. Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

"Я підтримував його, звичайно. Про це у нас були різні чоловічі розмови. Це все відбувалося в телефонному режимі", - сказав Остап Богданович.

Сам Дмитро Ступка не так давно вирішив переїхати в США. Його батько запевняє, що переїзд був пов'язаний з творчими планами:

"Він виїхав ще до війни. Заплановано виїхав ще у вересні 2021 року. У нього були свої плани, які він зараз реалізовує. Фізично я його не бачу вже другий рік".

Попри розлучення, Дмитро Ступка і Поліна Логунова залишилися в хороших відносинах заради спільної дочки.

Дівчинка регулярно спілкується з дідусем і бачиться з татом.

"Так, ми спілкуємося, зідзвонюємося. Так склалося, що вона там, за океаном. Але вона мене пам'ятає. Називає "дід Остап", - додав Ступка.

Нагадаємо, Логунова вперше поділилася деталями розводу з Дмитром Ступкою.

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