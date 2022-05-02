Офіційно пара ще не оформила розлучення.

Українська телеведуча і фотомодель Поліна Логунова розкрила подробиці шлюборозлучного процесу з актором Дмитром Ступкою. Пара не живе разом ще з січня 2022 року.

Про це Поліна розповіла в програмі "Зірковий шлях". Поки офіційно шлюб не розірвано. Подружжя вирішило "розійтися друзями", щоб не нашкодити спільній дочці Богдані.

"Вона виросте, щось прочитає. Нічого поганого про тата я говорити теж не хочу. І я впевнена, що, попри якісь внутрішні образи, Діма теж буде про мене говорити або добре, або ніяк. Ось давайте якось по-американськи зробимо - не зійшлися характерами", - поділилася Поліна.

Логунова підкреслює, що їм з Дмитром вдалося зберегти хороші стосунки, і це результат роботи двох людей. Дочка залишилася з нею в США, проте вона не забороняє їй зустрічатися з батьком.

Зазначимо, нещодавно Дмитро Ступка розповів, чому під час війни в Україні знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Дантесом. За словами співачки, вони розлучилися ще до війни.

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