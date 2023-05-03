Зірка "Охоронця" поки що ніяк не коментував розлучення.

Від голлівудського актор Кевіна Костнера пішла дружина. Він прожив у шлюбі з Крістін Баумгартнер 18 років, проте вона вирішила подати на розлучення.

За даними видання TMZ, причиною розколу зіркової пари стали "непримиренні розбіжності". Дружина Костнера хоче розірвати з ним стосунки і вимагає спільної опіки над їхніми трьома дітьми. У пари двоє синів і одна дочка, всі вони неповнолітні.

Відомо, що Костнер відреагував на вчинок Баумгартнер. Він подав відповідь на позов дружини і зазначив, що теж буде боротися за опіку над дітьми. Інформацію про розлучення також прокоментував представник актора.

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"На превеликий жаль, обставини, які він не міг контролювати, призвели до того, що містеру Костнеру довелося брати участь у розірванні шлюбу", - наголошується в заяві.

Також видання повідомляє, що Баумгартнер у своїй заяві про розлучення не вимагала "подружньої підтримки", так званої виплати при розлученні. Однак вона все одно отримає певну суму, адже перед оформленням шлюбу з Костнером вони укладали шлюбний договір.

Що відомо про Кевіна Костнера

Голлівудському акторові, який грав у фільмах "Охоронець", "Недоторканні" і знімався в серіалі "Йеллоустон", 68 років. Кевін Костнер є володарем премій "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі".

У 2000 році актор познайомився і почав зустрічатися з моделлю Баумгартнер. У 2004 році вони одружилися. У шлюбі у них з'явилися двоє синів і одна дочка.

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