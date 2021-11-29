Джамала згадала неприємну історію кохання.

Українська співачка Джамала виступила у фіналі шоу "Танці з зірками" і розповіла неприємну історію про те, як одного разу зізналася хлопцеві в коханні.

Виявляється, співачка ще в шкільні роки була закохана в одного молодого чоловіка. Вона зважилася розкрити свої почуття, але відповідь її дуже засмутила. Хлопець вдарив її виноградом по обличчю.

"Я вперше зізналася в школі хлопцеві, який мені подобався. Я отримала виноградом прямо в обличчя. Але за що, за те, що я відкрилася? За те, що я була щирою? За те, що я була відверта, чесна? Я дура? Я не така? Я не розповідала цю історію батькам. Мені було дуже соромно", - сказала співачка.

Читайте також"Холостячка 2": ймовірний переможець шоу "спалився" в мережіЗараз Джамала з посмішкою згадує ту історію і каже, що рада, що може відверто про це розповісти, без сорому і образ.

Нагадаємо, в новому сезоні шоу "Танці з зірками" перемогла пара Артур Логай і Анна Кареліна.

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Автор: Діана Могилєвич